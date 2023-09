Loseblattwerke bald auch digital!

Am morgigen Mittwoch öffnet die Expopharm ihre Türen und der Deutsche Apotheker Verlag ist natürlich auch mit dabei. Und mit im Gepäck wird die neue DAV Bibliothek sein – das digitale Zuhause für die Fachliteratur der Apotheke: Hier können Leserinnen und Leser an einem Ort ihre pharmazeutische Literatur abrufen und einsehen. Zum Start umfasst die DAV Bibliothek 13 essenzielle Titel, darunter auch Loseblattwerke. Diese werden wie alle Werke in der DAV Bibliothek automatisch aktualisiert, sodass die Apotheke immer auf dem neuesten Stand ist. Auf die Art entfällt auch das Einsortieren von Aktualisierungslieferungen. Als weiterer Vorteil können mehrere Mitarbeitende der Apotheke zeitgleich und ortsunabhängig auf die Plattform zugreifen.