In lockerer Atmosphäre ist dies auch bei der täglichen Happy Hour direkt am Messestand möglich: Ab 17.00 Uhr sind Sie herzlich zu kühlen Drinks und kleinen Snacks eingeladen. Tagsüber können alle Besucher*innen gerne auf einen Kaffee zum Gespräch am Stand vorbeikommen.

Und last but not least: Am Donnerstag, dem 28. September wird am Stand des Deutschen Apotheker Verlags die diesjährige PTA des Jahres feierlich gekürt. Ab 16.30 Uhr sind alle Interessierten und Fans herzlich eingeladen.