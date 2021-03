Apotheken.de erweiterte Suche um Coronatest-Apotheken

Der Deutsche Apotheker Verlag will diese Apotheken sichtbar machen, damit sie von „Testwilligen“ auch leicht gefunden werden. Die Verlagstochter apotheken.de hat dazu ihre etablierte Apothekensuche erweitert, damit Menschen, die im Internet Testangebote suchen, darüber Apotheken finden können, die Corona Schnelltests anbieten – die Apothekensuche von apotheken.de zählt mit etwa 1,5 Millionen Aufrufen pro Monat zu den in Deutschland am häufigsten genutzten Apotheken-Suchen. Über sie können geöffnete oder Notdienstapotheken sowie solche, die bestimmte Leistungen, wie Milchpumpenverleih oder einen Diabetes-Schwerpunkt anbieten, gefunden werden.

Kunden, die auf der Suche nach einer Testmöglichkeit sind, finden dort jetzt auch Kontaktdaten von entsprechenden Apotheken in ihrer Nähe. Zudem hat jede Apotheke die Möglichkeit, zusätzliche Informationen zum Schnelltestangebot, beispielsweise zur Terminvereinbarung, in mein.apotheken.de zu hinterlegen. Teilnehmen können übrigens alle Apotheken unabhängig davon, ob sie apotheken.de-Kunde sind oder nicht.