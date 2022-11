ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening hat die Apothekerinnen und Apotheker vor etwaigen Vorwürfen in Schutz genommen, sensible Rezeptdaten von Patienten und Patientinnen seien bei ihnen nicht in guten Händen. Beim gestrigen ABDA-Talk „Lass uns reden!“ mit der gesundheitspolitischen Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Kathrin Vogler, stellte sie im Zusammenhang mit den derzeitigen Diskussionen rund um das E-Rezept und mögliche Datenschutzprobleme beim Abruf via elektronischer Gesundheitskarte (eGK) klar: Apothekerinnen und Apotheker gehen mit allen Daten, die sie verarbeiten, äußerst sorgfältig um. Sie seien „vertrauenswürdige Heilberufler“, für sie gelte ebenso wie für Ärzte und Ärztinnen eine Verschwiegenheitspflicht. „Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit – auch heute, mit einem rosa Papierrezept – ganz vorsichtig umzugehen.“ Overwiening appellierte daher an die Datenschützer: „Wir Apothekerinnen und Apotheker sind ganz sicher ein Garant für Datensicherheit und kein Risiko.“