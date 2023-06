Lauterbach: E-Rezept-Einlösung über eGK ab Juli möglich

Elektronische Rezepte sollen nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach schon ganz bald in die Versorgung einziehen: „Das E-Rezept ist endlich alltagstauglich“, sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Dienstag). Er kündigte an: „Zum 1. Juli 2023 können Patienten das erste Mal das E-Rezept in den Apotheken ganz einfach mit ihrer Versichertenkarte abrufen. Bis Ende Juli werden voraussichtlich schon 80 Prozent der Apotheken in Deutschland an das System angeschlossen sein.“

Der bundesweite Start des E-Rezepts hat sich bekanntlich immer wieder verzögert. Eine große Hürde ist nach wie vor, dass die bisherigen Einlösewege kaum überzeugen: Die Gematik-E-Rezept-App lässt sich noch immer nicht problemlos von allen Versicherten nutzen, der Ausdruck des Rezept-Codes auf Papier ist ohnehin nur ein Notbehelf. Apotheker- und Ärzteschaft hatten darauf gedrungen, die Einlösung auch via elektronische Gesundheitskarte (eGK) zu ermöglichen – doch erste Bemühungen in diese Richtung scheiterten am Veto des Bundesdatenschutzbeauftragten.