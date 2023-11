September bis Januar: RSV-Impfung für Schwangere in der 32. bis 36. SSW

Im Gegensatz dazu hat sich die Sächsische Impfkommission (SIKO) Anfang November nur für die RSV-Impfung von Schwangeren ausgesprochen. Mit einem entsprechenden Positionspapier will die SIKO „den impfenden Ärztinnen und Ärzten einen Überblick über die Situation hinsichtlich RSV-Infektionen in Sachsen geben“: In Deutschland bestehe eine Meldepflicht bei RSV-Nachweis erst seit Juli 2023, in Sachsen bestehe diese hingegen schon seit Juni 2002, heißt es in dem Positionspapier. Auf dieser Basis zeige sich, dass die RSV-bedingten Krankheitslasten und Hospitalisierungen mit RSV-Infektionen in den ersten zwei Lebensjahren signifikant höher (>30-fach) sind als bei den Altersgruppen ab 60 Jahren. „Im Hinblick auf den epidemiologischen Effekt kann mit hinreichender Sicherheit derzeit nur die Impfung in der Schwangerschaft empfohlen werden“, heißt es somit. Jedoch gilt dabei die Einschränkung, dass die Impfung zwischen der 32. und 36. Schwangerschaftswoche stattfinden sollte. Denn: „In den bei Schwangeren durchgeführten Studien zeigte sich ein Trend zur Frühgeburtlichkeit (Geburt vor der 37. SSW) in der Gruppe der Geimpften, der jedoch statistisch nicht signifikant ist (Relatives Risiko 1,2 [95% Konfidenzintervall 0,99-1,46]).“ Der Trend könne durch die Einschränkung des Impfzeitpunktes auf die 32. bis 36. SSW „klar“ abgeschwächt werden.