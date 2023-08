Wie die EU-Kommission mitteilt, hat sie am heutigen Freitag Abrysvo zugelassen. Es handelt sich um einen Impfstoff zum Schutz von Säuglingen bis zu einem Alter von sechs Monaten sowie von älteren Erwachsenen vor Erkrankungen der unteren Atemwege, die durch das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) verursacht werden.

EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides weist in einer Mitteilung der Kommission darauf hin, dass dies der erste in der EU zugelassene RSV-Impfstoff ist, der nicht nur ältere Erwachsene, sondern auch Kleinkinder bereits ab der Geburt schützt. RSV sei eine der häufigsten Ursachen für Krankenhausaufenthalte in der EU. Gerade im vergangenen Winter hatten RSV-Infektionen zugenommen und die Hoffnung auf den Impfstoff war daher groß.

Die Zulassung erfolgte im Rahmen des beschleunigten Bewertungsverfahrens der Europäischen Arzneimittelagentur EMA. Die Kommission setzt darauf, dass der nun EU-weit zugelassene Impfstoff dazu beitragen wird, die Immunreaktion gegen das Virus zu stärken.