Dreimal RSV-Abwehr

Seit Anfang September ist mit dem Präparat Beyfortus® zudem ein Wirkstoff zur Prävention von RSV-Erkrankungen bei Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern verfügbar. Die Zubereitung enthält den rekombinanten Immunglobulin-G1-kappa(IgG1κ)-Antikörper Nirsevimab, der gegen ein hochkonserviertes Epitop des RSV-spezifischen Fusionsproteins in Prä­fusionskonformation gerichtet ist. Das Immunglobulin hemmt den entscheidenden Membranfusionsschritt im Prozess des Viruseintritts und blockiert unmittelbar die Zellfusion. Beyfortus® sollte vor Beginn der ersten RSV-Saison der Säuglinge gegeben werden. Bei Kindern, die während dieses Zeitraums geboren werden, ist auch unmittelbar ab der Geburt eine Impfung möglich. Kinder unter 5 kg Körpergewicht erhalten intramuskulär 50 mg Nirsevimab, Kinder mit einem Gewicht von mindestens 5 kg entsprechend 100 mg. Falls bei den kleinen Patienten eine Herzoperation mit einem kardiopulmonalen Bypass durchgeführt werden muss, kann nach postoperativer Stabilisierung eine zusätz­liche Nirsevimab-Applikation erfolgen. Erkenntnisse zur Wirksamkeit und Sicherheit einer wiederholten Impfung, beispielsweise bei Kleinkindern ohne Herzoperation oder in der nächsten Erkrankungssaison, sind derzeit nicht erwiesen. Die Dauer des Infektionsschutzes liegt bei mindestens fünf Monaten. In zwei Zulassungsstudien erwies sich Nirsevimab bei einer Wirksamkeit von 70 bis 80 % gegenüber Placebo als signifikant überlegen. Aber auch im Vergleich zum Standardtherapeutikum Palivizumab (Synagis®) zeigte sich ein Vorteil für den neuen Antikörper. Bei Palivizumab handelt es sich um einen ebenfalls gegen das Fusionsprotein gerichteten Antikörper, der im Gegensatz zu Nirsevimab nur für vorerkrankte Kinder zugelassen ist. Ein weiterer Pluspunkt für das besonders langwirksame Nirsevimab liegt in der Tatsache begründet, dass es nur einmalig verabreicht wird, während Palivizumab im Laufe der RSV-Saison einmal im Monat injiziert werden muss, was eine erhöhte Be­lastung für die Kinder bedeutet.