Kostenübernahme bei Nirsevimab: G-BA konkretisiert Risikogruppen

Für die Kostenübernahme von Nirsevimab durch die gesetzlichen Krankenversicherungen in Form einer verpflichtenden Regelleistung kann der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) in seinen sogenannten Therapiehinweisen Patientengruppen definieren, bei welchen „die Gabe des RSV-Antikörpers in den Bereich der medizinischen Vorsorgeleistung bzw. der Krankenbehandlung fällt, weil bei ihnen ein hohes Risiko für einen schweren Erkrankungsverlauf besteht“.

Eben dies ist nun auf Basis einer systematischen Literaturrecherche geschehen, wie der G-BA in einer Pressemitteilung vom 2. November mitteilte. Die entsprechende Passage im Therapiehinweis lautet: