Infektionen durch das Respiratorische Synzytial-Virus betreffen in erster Linie die Atemwege. Während ältere Kinder und Erwachsene meist nur leichte Erkältungssymptome entwickeln, muss insbesondere bei Kindern unter zwei Jahren und bei älteren Menschen vermehrt mit schweren Verläufen und teilweise lebensbedrohlichen Komplikationen gerechnet werden.

In Europa wird die jährliche Anzahl an Krankenhauseinweisungen bei Menschen ab 65 Jahren auf 250.000 geschätzt, etwa 7 % der Fälle verlaufen tödlich. Der Zeitraum von November bis April gilt in Mitteleuropa als RSV-Saison, da die Inzidenzen in dieser Zeit üblicherweise am höchsten sind. Konkret erstreckte sich die letzte RSV-Welle in Deutschland von der Kalenderwoche 41/2022 bis 3/2023 (s. Abb.).