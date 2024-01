Was hat sich bei den RSV-Impfstoffen getan?

Als zweiter Impfstoff im Bunde wurde in diesem Jahr Abrysvo® von Pfizer zugelassen zur aktiven Immunisierung von Personen ab 60 Jahren sowie zum passiven Schutz von Säuglingen. Für Letzteres werden Schwangere zwischen der 24. und 36. Schwangerschaftswoche immunisiert. Das Konzept der maternalen Impfung ist insofern interessant, als die Mütter durch die Impfung neutralisierende Antikörper bilden, die die Plazenta passieren und dem Säugling bis zum sechsten Lebensmonat Nestschutz bieten. Als bivalenter Subunit-Impfstoff besteht Abrysvo® aus zwei rekombinanten RSV-Fusionsoberflächen-Glykoproteinen, die nach der Immunisierung sowohl vor Infektionen mit RSV-A- als auch RSV-B-Stämmen schützen sollen (s. DAZ 30, S. 23). Die Vakzine wurde in zwei randomisierten kontrollierten Studien getestet. In der ersten Studie erhielten 3655 Schwangere zwischen der 24. und 36. Schwangerschafts­woche Abrysvo®, 3697 Schwangere erhielten im gleichen Zeitraum ein Placebo. Es zeigte sich, dass die Säuglinge der Mütter, die in der Verumgruppe waren, bis zu 180 Tage vor (schweren) RSV-bedingten Erkrankungen der unteren Atemwege geschützt waren. Die zweite Studie untersuchte die Vakzine an 18.488 Erwachsenen über 60 Jahren, 18.479 erhielten in der Kontrollgruppe ein Placebo. Auch hier konnte die Anzahl an RSV-assoziierten Erkrankungen der unteren Atemwege in der Vakzin-Gruppe signifikant reduziert werden. Zu den häufigsten Nebenwirkungen zählen Schmerzen an der Impfstelle, Kopf- und Muskelschmerzen. Nachdem die Vakzine am 23. August durch die Europäische Kommission zugelassen worden war, ist Abrysvo® seit Oktober in Deutschland erhältlich.