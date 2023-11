Funke: „Das wird eine Zwei-Klassen-Versorgung“

„Wir haben ein hervorragendes System“, so Funke. Aber nach 20 Jahren Stillstand bräuchte man mehr Geld, um die ökonomischen Rahmenbedingungen an die wirtschaftliche Entwicklung anzupassen und das System weiterzuentwickeln. Lauterbachs Pläne würden das Apothekensystem zerstören. Die wirtschaftliche Situation vieler Apotheken ist angespannt. Aufgrund der unattraktiven Rahmenbedingungen durch schlechte Bezahlung, zunehmende Kontrollpflichten und hohen bürokratischen Aufwand fällt es den Apothekern zudem immer schwerer, Personal zu finden. Viele ältere Apotheker finden keinen Nachfolger. „Wir wollen auch künftig alles dafür tun, die Arzneimitteltherapiesicherheit der Patienten zu gewährleisten. Hierfür brauchen wir die wirtschaftliche Basis.“, richtet sich Funke an die Apothekerinnen und Apotheker.

Viele der Apotheken in Hessen blieben daher am 15.11.2023 geschlossen. Gemeinsam mit den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland protestieren viele hessische Apothekerinnen und Apotheker an diesem Tag auf einer gemeinsamen Kundgebung in Dortmund