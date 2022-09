Lauterbach betonte, er habe immer die Auffassung vertreten, dass in Apotheker:innen beziehungsweise Apotheken ein großes Potenzial stecke. Ihre heilberuflichen Kompetenzen müsse man nutzen, sie seien „unverzichtbar“. Gerade in Zeiten, da so manche Gesundheitsberufe rar werden, seien Apotheken als Einrichtungen wichtig. „Für mich sind Apotheken zentrale Dienstleister in unserem Gesundheitssystem, deren Aufgaben ausgedehnt werden können und müssen“, so Lauterbach. Man brauche sie auch in unterversorgten Gebieten – und das mit Leistungen, die der Versandhandel nicht erbringen könne.

Daher wolle er die Apotheken stärken – über die Arzneimittelausgabe hinaus. Er könne sich mehr Präventionsleistungen vorstellen – im kommenden Herbst und Winter setzt der Minister zunächst erneut ihre Impfangebote gegen COVID-19 und Grippe. Daher habe auch gleich zu seiner Amtszeit dafür gesorgt, dass die Grippeschutzimpfung Regelleistung der Apotheken wird und die Berechtigung für COVID-19-Impfungen verlängert wird. Zudem sieht Lauterbach großes Potenzial in weiteren pharmazeutischen Dienstleistungen. Die, die es schon gebe, seien bei den Apotheken in guter Hand. Sie seien aber nur ein Beginn.

Der Minister sprach auch Paxlovid an – für die Apotheken ein Reizthema: Man habe hier unkonventionell und schnell handeln müssen. So sei es zum Dispensierrecht für die Hausärzte gekommen. Eine weitere Ausdehnung dieses Dispensierrechts sei aber nicht sinnvoll und auch nicht vorgesehen, betonte er. Es liege exklusiv in den Händen der Apotheker:innen. Paxlovid sei eine Ausnahme.