Hessen Kammerpräsidentin spricht in ihren Brief auch die Sondererlöse durch die Pandemie an. Die seien durch die erheblichen Zusatzkosten aufgebraucht. Gleichzeitig explodierten die Kosten in den Apotheken. In dieser Situation, in der es eigentlich deutlich mehr Geld im System brauche, halte der Minister es für gerechtfertigt, die Apotheken weiter zu belasten, heißt es weiter. Dass Lauterbach beim Apothekertag verkündete, bei allen Leistungserbringern Effizienzreserven heben zu müssen, eine Stunde später aber die Honorarerhöhung der Ärzte im kommenden Jahr veröffentlicht wurde, ist in Funkes Augen eine schallende Ohrfeige für alle in der Apotheke tätigen Menschen – auch wenn man den Ärzten ihr Honorar natürlich gönne.

Apotheken arbeiteten seit Jahren effizient und erledigten ihre Aufgaben, aber bei ihnen sei nichts zu holen, schreibt Funke weiter. Sie verweist auf den mit 1,9 Prozent geringen Anteil der Apotheken an den Gesamtausgaben der GKV auch im Vergleich zu den Verwaltungsausgaben der Kassen, die bei 4,5 Prozent liegen.

120 Millionen sind ein Tropfen auf den heißen Stein

Für Funke sind Einsparungen bei den Apotheken der falsche Ansatzpunkt. „Wenn Sie sich zu unserer hervorragenden flächendeckenden Arzneimittelversorgung durch wohnortnahe Apotheken bekennen, dann müssen Sie auch für die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sorgen und ihr Gesetzesvorhaben korrigieren“, appelliert sie an den Minister.

Zuletzt erklärt Funke noch, dass die bei den Apotheken geplanten Einsparungen von 120 Millionen angesichts eines Defizits von 17 Milliarden Euro ein Tropfen auf den heißen Stein seien. Sie richteten aber riesigen Schaden bei denen an, auf die sich die Politik immer verlassen könne. Dass Lauterbach damit teilweise ein bewährtes System zerstöre, könne er doch nicht wollen. Daher fordert Funke den Minister eindringlich auf, diesen Fehler ganz schnell zu korrigieren.