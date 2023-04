Doch wie können die neuen Erkenntnisse in die Praxis überführt werden? „Es ist schwierig, Ärzte dazu zu bewegen, keine Antibiotika zu verschreiben. Es könnte aber leichter sein sie davon zu überzeugen, den Behandlungszeitraum zu verkürzen“, sagte Turnidge. Der Mythos, dass kürzere Antibiosen zu mehr Resistenzen führen, müsse verschwinden, denn das Gegenteil sei der Fall. Und vielleicht werde es eines Tages in der Antibiotikatherapie sogar den neuen, evidenzbasierten Grundsatz „shortest is best” geben, schloss Turnidge.

Quellen:

1. Spellberg B The new antibiotic mantra - “shorter is better”. JAMA Intern Med. 2016;176:1254–1255

2. Llewelyn MJ et al. The antibiotic course has had its day. BMJ 2017;358:j3418