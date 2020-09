AOK setzt bei Antibiotika auf Diversität

Manche Unternehmen zeigen sich schon jetzt bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen. Auch die Allgemeinen Ortskrankenkassen wollen in Zeiten, da die Erwartungen der Verbraucher und Patienten größer werden, offenbar weg vom Image, ihnen gehe es bei ihren Arzneimittel-Rabattverträgen einzig und allein darum, Geld zu sparen. Ende Juli hatten sie bereits erklärt, bei ihrer 24. Rabattvertragstranche die Auflagen für ihre Vertragspartner zu verschärfen – auch in puncto Arbeitsschutz- und Umweltstandards. Bei einem Verstoß gegen die am Produktionsstandort geltenden Standards hat sich die AOK ein Sonderkündigungsrecht gesichert. Im Zuge dieser Mitteilung kündigten die AOKen auch eine separate Ausschreibung von fünf Antibiotika an. Hier werde der Blick zusätzlich auf marktnahe Produktionsstätten sowie weitere Umweltaspekte gerichtet, hieß es seinerzeit.

Nun ist es soweit. Ab dem heutigen Montag, so der AOK-Bundesverband, werden mit „AOK Z1“ fünf Antibiotika-Wirkstoffe ausgeschrieben. Es handelt sich um Cefaclor, Cefuroxim, Ciprofloxacin, Clarithromycin und Roxithromycin. Sie haben laut AOK ein Umsatzvolumen von 63 Millionen Euro pro Jahr. Die Verträge sollen am 1. Juni 2021 starten und zwei Jahre, bis zum 31. Mai 2023, laufen. Überdies werden alle fünf Fachlose im Drei-Partner-Modell ausgeschrieben. Das ist für die AOKen, die sonst im Regelfall auf Exklusivverträge setzen, durchaus bemerkenswert.