Parkinson – wann kann inhalatives Levodopa empfohlen werden?

Wie die Leitlinie ausführt, gibt es in Deutschland Levodopa nebst in inhalativer Form auch in fester Kombination (4:1) entweder mit dem Dopadecarboxylase-Hemmer Carbidopa oder Benserazid – und zwar in

Standardform,

in retardierter Form sowie

in rasch löslicher Form.

Gibt es also Empfehlungen, wann die unterschiedlichen Formulierungen bevorzugt zum Einsatz kommen sollten?