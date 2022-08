Sinkende Parkinson-Inzidenz in Deutschland entgegen dem weltweiten Trend?

Tatsächlich berichtete die Zeitschrift „InFo Neurologie + Psychiatrie“ 2019, dass sich die Anzahl der Parkinson-Patienten verdoppelt hat. Allerdings hieß es darin auch, dass die weltweite Verbreitung von Parkinson bis dahin eher kontrovers diskutiert wurde. Unter Berufung auf das Institute for Health Metrics and Evaluation der University of Washington, Seattle, in den USA kam man 2019 schließlich zu der Aussage, dass, während 2016 mehr als sechs Millionen Menschen an Parkinson erkrankt waren, es im Jahr 1990 lediglich 2,5 Millionen gewesen sind. Dieser Anstieg sei nicht allein durch die Veränderung der Altersstruktur zu erklären. Die Zunahme der Messparameter sei für alle Regionen der Erde ähnlich gewesen. Für Deutschland lag 2016 die Prävalenz bei 162.246 (95 %-KI 126.397–203.964), was einer Steigerung von 14,5 Prozent seit 1990 entspreche.

Nun meldete am vergangenen Freitag das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi) hingegen, dass die Inzidenz der Parkinson-Diagnosen im Zeitraum 2013 bis 2019 in Deutschland um bis zu 30 Prozent gesunken ist. Der Rückgang sei bundesweit und geschlechterübergreifend in allen Altersgruppen ab 50 Jahren zu beobachten. Diese Ergebnisse widersprechen also den bisher beobachteten steigenden Trends und auch der Annahme, dass die Inzidenz mit der alternden Gesellschaft steigt.