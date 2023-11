Bayern – Judith Gerlach wird neue Gesundheitsministerin

Die CSU-Politikerin Judith Gerlach übernimmt in Bayern das Gesundheitsministerium. Das meldete am Mittwoch der Bayerische Rundfunk (BR). Die bisherige Digitalministerin tritt damit die Nachfolge von Klaus Holetschek an (ebenfalls CSU). Er war nach den Landtagswahlen zum CSU-Fraktionschef gewählt worden. In der Zwischenzeit hatte die Ministerin für Arbeit und Soziales, Ulrike Scharf, den Posten vorübergehend übernommen.

Gerlach bedankte sich in einer Pressemitteilung am Mittwoch bei Ministerpräsidenten Markus Söder für das Vertrauen, „mir die Verantwortung für ein zentrales Ressort der Bayerischen Staatsregierung zu übergeben“. Holetschek habe das Haus bestens aufgestellt, sie möchte „in aller Demut“ direkt an seine hervorragende Arbeit anschließen.

Der Bayerische Apothekerverband gratulierte Gerlach nach der Ernennung. Man hoffe, „an die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die wir mit ihrem Vorgänger Klaus Holetschek hatten, anknüpfen zu können“, sagte der Vorsitzende Hans-Peter Hubmann laut einer Pressemitteilung des Verbandes.