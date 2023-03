Bayerns Gesundheitsminister Holetschek besucht Apotheke

Zitzmann gab Holetschek eine wichtige Botschaft mit: „Wir brauchen einheitliche Regeln, die auch am Freitagnachmittag weiterhelfen, wenn kein Arzt erreichbar ist.“ Situationen wie zuletzt bei den Fiebersäften für Kinder, bei denen jede Krankenkasse individuell entscheidet, welche Kosten sie trägt und welche nicht, gelte es dringend zu vermeiden. „Es ist einfach nicht machbar, das jedes Mal einzeln zu prüfen, wenn Eltern mit ihren kranken Kindern im HV stehen.“ Die Apotheken bräuchten in solchen Fällen ausreichend Handlungsspielraum. Denn: „Wir versuchen doch einfach nur, die Menschen bestmöglich zu versorgen. Lieferengpass-Management betreiben wir sicher nicht für den Profit!“

Auch über das Thema Versandhandel mit Medikamenten habe Zitzmann mit Holetschek gesprochen. Dabei sei ihm wichtig gewesen zu betonen, dass jeder Euro, der in den (ausländischen) Versand geht, in den deutschen Apotheken fehlt und neben der seit 20 Jahren kaum angepassten Apothekenvergütung zum aktuellen Apothekensterben beiträgt. Wie überall in Deutschland dünne die Versorgung auch in Bayern aus: Im Jahr 2009 gab es demnach im Freistaat noch 3.439 Offizinen, inzwischen sei die Zahl auf 2.882 gesunken. Das entspricht einem Minus von 557 Betrieben – und es werden immer weniger, wie Zitzmann unterstrich.

Anerkennung für pragmatische Feiertagsregeln

Wichtig sei für den Kollegen aber auch gewesen, dem Minister bei dieser Gelegenheit eine positive Rückmeldung zu geben: Holetschek hatte sich Ende 2022 vor den Feiertagen mit Vertretern unter anderem der Pharmaindustrie, des Großhandels und der Apotheken an einen Tisch gesetzt und darüber beraten, wie man gemeinsam die Versorgung über Weihnachten und Silvester sicherstellen könne. Im Ergebnis wurden zum Beispiel Apotheken, die in dieser Zeit Notdienst leisten mussten, prioritär vom Großhandel mit bestimmten versorgungsrelevanten Arzneimitteln beliefert. Zitzmann war am zweiten Weihnachtsfeiertag für den Notdienst eingeteilt – „und ich konnte dank dieser Initiative alle Patienten versorgen“, sagt er. Der Besuch des Ministers bestätigt seinen Eindruck: „Die Arzneimittelversorgung durch Apotheken liegt ihm wirklich am Herzen.“ Nun bleibe abzuwarten, was er als Oppositionspolitiker in Berlin für die Apotheken erwirken könne.