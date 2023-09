Reaktionen aus der Politik: Lauterbach provoziert mit „Horrorszenarien“

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) skizzierte gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am Dienstag, wohin die Reise bei der Umstrukturierung des Apothekensystems gehen könnte: größere Filialverbünde, Filialen ohne Notdienste und Rezepturen sowie eine Vertretungsbefugnis für PTA. Es ist eine „Kriegserklärung“ an die Apothekerschaft, wie der Vorsitzende des Deutschen Apothekerverbands, Hans-Peter Hubmann am Mittwoch sagte.

Die Pläne sind aber nicht nur aus der Apothekerschaft kommentiert worden. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) mahnte laut einer Pressemitteilung vom Mittwoch: „Erleichterte Filialbildungen werden die betriebswirtschaftlichen Probleme der Apothekerinnen und Apotheker nicht lösen.“ Er sehe im Gegenteil „die Gefahr, dass inhabergeführte Apotheken es dadurch noch schwerer haben werden, weil die erleichterte Filialbildung vor allem Investoren anziehen wird. Dann hätten wir bei den Apotheken dieselbe Entwicklung wie schon jetzt bei den investorengetragenen medizinischen Versorgungszentren. Das lehne ich ab.“

Holetschek betonte unterdessen, dass er die Apothekerinnen und Apotheker anlässlich ihres bundesweiten Protesttags bei der Forderung an die Bundesregierung nach einer besseren Vergütung unterstütze. „Gerade in Zeiten hoher Inflation wie jetzt ist das langfristig nicht mehr tragbar. Wenn Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nicht aktiv wird, droht ein Apotheken-Sterben vor allem im ländlichen Raum.“