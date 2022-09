Klaus Holetschek machte bereits am vergangenen Freitag anlässlich der ersten Lesung des Regierungsentwurfs für das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz deutlich, was er von den Sparplänen des Bundesgesundheitsministers hält: herzlich wenig. Es sei ein „Versorgungsdestabilisierungsgesetz“, mit dem Karl Lauterbach auf einen „Kassencrash“ zusteuere. Da nütze es nichts, wenn weitere Reformen angekündigt würden – „Jetzt müssen Sie vorlegen!“, so seine Botschaft an den Bundesminister.