Aus diesen Erfahrungen entstand die Idee, alle Apotheken eines Kammergebietes so einzuteilen, dass sich in Gebieten mit ähnlicher Bevölkerungsdichte ein möglichst gleichmäßiges Netz ergibt, das für jeden Tag neu gestaltet wird. Anders als bei den Notdienstkreisen werden für Gebiete mit unterschiedlicher Siedlungsdichte verschiedene Maximalentfernungen zwischen den Ortsmittelpunkten und den Apotheken vorgegeben. In Westfalen-Lippe betragen diese Maximalentfernungen zehn Kilometer in Großstädten mit über 80.000 Einwohnern und 16 Kilometer in Städten mit 20.000 bis 80.000 Einwohnern. In kleineren Städten und Gemeinden sind es 25 Kilometer. Die Software ermöglicht weitere Vorgaben, beispielsweise zur maximalen Zahl der Notdienste pro Apotheke in bestimmten Zeiträumen, zur maximalen Häufigkeit von Sonn- und Feiertagsdiensten und zur Verhinderung aufeinanderfolgender Dienste. Für Großstädte können getrennte Vorgaben gemacht werden. Allerdings müssen Inseln und andere geographische Besonderheiten getrennt berücksichtigt werden.