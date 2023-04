ABDA begrüßt Empfehlungen des Bundesrat-Gesundheitsausschusses

Der Gesundheitsausschuss des Bundesrats greift in seinen Beschlussempfehlungen zum Lieferengpass-Gesetz viele wichtige Forderungen der Apothekerschaft auf – die ABDA begrüßt das ausdrücklich. Präsidentin Gabriele Regina Overwiening erklärte dazu am Freitag laut einer Pressemitteilung: „Die Bundesländer haben schlichtweg verstanden, wie groß der Druck auf den Apothekenteams nach der Coronavirus-Pandemie und durch die Lieferengpass-Krise ist.“ Und weiter: „Man sieht hier sehr deutlich, dass die Expertinnen und Experten aus den Landesministerien viel näher an den wirklichen Problemen und Herausforderungen im Versorgungsalltag sind.“

In den kommenden Wochen wird im Bundesrat und im Bundestag über das Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz (ALBVVG) beraten. Für die erste Beratung im Bundesrat zu dem Gesetz, mit dem die Bundesregierung gegen die Lieferengpässe vorgehen will, wurde von den Gesundheitsexpertinnen und -experten aus den Bundesländern im Gesundheitsausschuss des Bundesrates eine Beschlussempfehlung vorgelegt, die am Freitag bekannt wurde.