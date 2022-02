Bürokratie ist das größte Ärgernis für Apotheker

So einig sind sich die Apothekenleiter, die sich allmonatlich der Apokix-Umfrage des Instituts für Handelsforschung beteiligen, selten: 97 Prozent sind der Ansicht, dass der bürokratische Aufwand in ihrer Apotheke in den letzten fünf Jahren stark zugenommen hat, weitere 3 Prozent nehmen eine leichte Zunahme wahr. Dabei sind vor allem die Inhaber stark belastet: 38 Prozent verbringen mehr als vier Stunden pro Arbeitstag mit bürokratischen Tätigkeiten, 21 Prozent immerhin noch drei bis vier Stunden und 22 Prozent zwei bis drei Stunden. Bei den Mitarbeitern fällt die Belastung zwar geringer aus, ist aber auch nicht zu vernachlässigen: Knapp die Hälfte der befragten Apothekenleiter gibt an, dass ihre Approbierten täglich mindestens zwei Stunden mit bürokratischen Tätigkeiten verbringen.

Da ist es wenig erstaunlich, dass für 90 Prozent der 144 Apokix-Teilnehmer die Bürokratie der größte Stressfaktor in ihrer Apotheke ist und für 85 Prozent das größte Ärgernis in ihrem Beruf. Knapp drei Viertel der Befragten geben an, dass sie aufgrund wachsender Bürokratie im Apothekenalltag in den vergangenen fünf Jahren mehr Personal einstellen mussten.

Die Bürokratie erweist sich zudem als Innovationshindernis: Mehr als drei Viertel der Apothekenleiter äußern, dass sie durch bürokratische Auflagen davon abgehalten werden, bestimmte Leistungen in ihrer Apotheke anzubieten bzw. auszubauen – zum Beispiel Hilfsmittelversorgung, Durchführung von Corona-Schnelltests etc.