Laut der Nationalen Versorgungsleitlinie Hypertonie wurden 2020 in der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland am häufigsten die ACE-Hemmer (6050 Mio. therapeutische Tagesdosen (DDD)) gefolgt von den AT1-Rezeptorantagonisten (Gruppe der Sartane, 4373 Mio. DDD), den Calciumkanalblockern (2589 Mio. DDD), Betablockern (2192 Mio. DDD) und Diuretika (1935 Mio DDD) verordnet [1, 2, 3].