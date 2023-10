In die Sorgen um die humanitäte Versorgung der Zivilbevölkerung in Gaza mischen sich hierzulande auch Gedanken, inwiefern der Nahostkonflikt die eigene Arzneimittelversorgung in Deutschland bedrohen könnte. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat sich nach Informationen der DAZ mit einer Umfrage an die pharmazeutischen Unternehmen gewandt. Sie sollen analysieren, inwieweit die Versorgungssicherheit mit kritischen Humanarzneimitteln hinsichtlich Produktion und Vertrieb bedroht ist. Grund zur Sorge gibt es offenbar: Für 300 Arzneimittelzulassungen sollen ausschließlich Wirkstoffhersteller in Israel gemeldet sein. Diese Zulassungen sollen 34 Wirkstoffe betreffen, wovon mindestens 14 als versorgungsrelevant eingestuft werden. Sollte bei diesen Wirkstoffen also tatsächlich ein Lieferengpass wahrscheinlich werden, möchte man rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen. Bis zum 6. November sollen sich die pharmazeutischen Unternehmen an das BfArM zurückmelden.