Das Gesundheitssystem in der Ukraine steht vor dem Kollaps

Immer weniger durch staatliche Stellen unterstützt

Einen geringeren Rückgang der Spendenbereitschaft sieht action medeor, das Medikamentenhilfswerk mit Sitz in Tönisvorst. „Wir sehen bei zeitlich eng aufeinander folgenden Krisen einen Rückgang bei den Spenden, den wir aber nicht als ungewöhnlich bewerten. Es ist bei jeder Katastrophe oder Krise zudem so, dass die Spendeneingänge zu Anfang am höchsten sind und danach deutlich nachlassen. So verhält es sich auch mit dem Ukraine-Konflikt“, sagt Dr.​​​​ Markus Bremers, Sprecher der action medeor. Aber es sei notwendig, immer wieder aktiv darüber zu berichten, wie wichtig es ist, die Menschen in der Ukraine weiterhin zu unterstützen, und um entsprechende Geldspenden zu bitten.

Über die Lage vor Ort weiß er zu berichten, dass sich die soziale Lage in der Ukraine im vergangenen Jahr verschlechtert habe. „Binnenvertriebene, Alleinerziehende, Rentner, Arbeitslose, Kinder, Alte und Kranke werden immer weniger durch staatliche Leistungen versorgt, weil der Staat die finanziellen Mittel zur militärischen Sicherung der Bevölkerung einsetzen muss. Daher sind humanitäre Programme im letzten Jahr noch wichtiger geworden“, sagt Bremers.

Ein Haupt-Aktionsgebiet von action medeor liegt im Süden der Ukraine zwischen Odessa im Westen und Cherson im Osten. „In dieser Region leben fast eine halbe Million Binnenvertriebene. Unser Hilfswerk hat seine humanitären Hilfsprojekte innerhalb des Projektgebiets inzwischen weiter nach Osten verlagert, wo die sozialen Bedarfe am höchsten sind. Waren wir im Jahr 2022 noch überwiegend im Raum Odessa tätig, so liegen neue Schwerpunkte unserer Hilfstätigkeit nun eher in Mykolajiw und Cherson, also deutlich näher zur Frontlinie. Die Menschen dort sind besonders vulnerabel, weil sie täglich mit Beschuss rechnen müssen und die öffentliche Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung vielfach zerstört ist. Unsere Hilfsmaßnahmen dort leisten einen wichtigen Beitrag zum Überleben der Menschen in diesen Gebieten“, sagt Bremers.

Die Hilfe ist dabei vielfältig: „Zusammen mit verschiedenen lokalen Partnern versorgen wir zum Beispiel Binnenflüchtlinge und bedürftige Menschen mit Medikamenten, Hygieneartikeln, warmer Kleidung und Material zum Heizen. Wir finanzieren und organisieren zusammen mit unseren lokalen Partnern Mittagstische und Spielenachmittage für Kinder. Wir unterstützen lokale Gesundheitsstrukturen wie Krankenhäuser und Apotheken, in denen die Menschen medizinisch und pharmazeutisch versorgt werden. Mit mobilen Apotheken erreichen wir auch die Menschen in den ländlichen Gebieten und in der Nähe der Front“, sagt der action medeor-Sprecher.

Insgesamt habe man seit Februar 2022 Krankenhäuser in mehr als 80 Orten in der Ukraine mit medizinischen Hilfsgütern versorgt, insgesamt rund 900 Tonnen im Wert von 12 Millionen Euro. „Im Jahr 2022 geschah dies überwiegend durch ein Verteilzentrum in der westukrainischen Stadt Ternopil. Inzwischen beliefern wir die meisten Kliniken, mit denen wir kooperieren, direkt aus Deutschland, ebenso wie das Zentrallager des ukrainischen Gesundheitsministeriums“, erklärt Bremers.

Auch andere Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen oder das Deutsche Rote Kreuz helfen weiterhin vor Ort. „Es ist ein trauriger Jahrestag, doch für uns ist klar: Wir helfen den Betroffenen in der Ukraine so lange, wie sie Unterstützung benötigen“, sagte etwa Christian Reuter, Generalsekretär des DRK jetzt.

Spenden für die Hilfe in der Ukraine durch die verschiedenen Hilfsorganisationen können gebündelt etwa beim Spendenbündnis Aktion Deutschland hilft eingereicht werden. Auch nach zwei Jahren ist diese Hilfe immer noch wichtig, um die Not der Menschen in der Ukraine zu lindern.