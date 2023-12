Hilfsorganisationen der Apothekerschaft zu Weihnachten mit Spenden unterstützen

Die Notapotheke der Welt, Action Medeor erinnert auf ihrer Homepage unterdessen daran, dass die kalten Wintertemperaturen die Situation jener, die ohnehin in Not leben, zusätzlich verschärft und etwa in der Ukraine, Türkei, in Syrien und Marokko der Hilfsbedarf hoch ist. Neben Medikamenten werden hier auch Winterkleidung, Decken, wetterfeste Zelte und heiße Suppe benötigt.

Spenden zugunsten der Medikamentenversorgung nimmt auch das Difäm e.V. entgegen. Mit den Spenden sollen Zentralapotheken aufgebaut, Fachkräfte ausgebildet und einfache Werkzeuge zur Qualitätskontrolle von Arzneimitteln finanziert werden.