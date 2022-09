„Leider ist es so, dass besonders die Spendenbereitschaft, die am Anfang enorm war, sehr nachgelassen hat. Wir appellieren noch einmal, dass noch weiter gespendet wird. Wir bekommen täglich neue Hilfsanfragen aus der Ukraine direkt und die Lage ist nach wie vor prekär. Da hat sich auch noch nichts verbessert und alles ist sehr unübersichtlich. Man weiß nie, wo die nächste Bombe einschlägt und es fehlt einfach hinten und vorne an vielen Dingen, besonders im Gesundheitsbereich. Wie wir von Partnerorganisationen hören oder auch aus der Situation in der Ukraine selber mitkriegen, treffen dort jetzt aufgrund der zurückgehenden Spendenbereitschaft viel weniger Hilfslieferungen ein als noch am Anfang. Bezogen auf Medikamente, aber auch auf andere Hilfsgüter“, berichtet Martina Gerhardt.

Wer spenden oder sich als Fachkraft engagieren möchte, kann dies über die Website des Vereins tun: www.apotheker-ohne-grenzen.de.