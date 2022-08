AoG: In der Ukraine fehlen vor allem Antibiotika, Schmerzmittel und Insuline

Der 24. Februar dieses Jahres wird der Welt und insbesondere Europa wohl im Gedächtnis bleiben. Denn seit diesem Tag, also seit nunmehr genau einem halben Jahr, herrscht Krieg in Europa – unverändert, auch wenn das Thema mittlerweile in den Medien nicht mehr ganz so präsent ist. Der russische Angriff auf die Ukraine rief unter anderem in Deutschland eine Welle der Hilfsbereitschaft hervor: Es wurde gespendet – sowohl Geld als auch Sachspenden, Transporte in die Ukraine geschickt und Geflüchtete in privaten Haushalten aufgenommen.