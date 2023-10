Wie steht es um die Gesundheitsversorgung in Gaza?

Israel hat die Versorgung des Gazastreifens nach den verheerenden Hamas-Überfällen vom 7. Oktober und dem Start seiner Gegenschläge mit Raketenangriffen eingestellt. Das Land umschließt den Gazastreifen mit mehr als zwei Millionen Palästinensern fast vollständig. Deutsche pharmazeutische Hilfsorganisationen sind bislang im Nahostkonflikt nicht aktiv: „Unsererseits gibt es noch keine offizielle Stellungnahme zur Lage in Israel und dem Gazastreifen. In diesem Gebiet haben wir kein aktives Projekt und Nothilfeeinsätze in Kriegsgebieten führen wir generell nie durch, da wir die Sicherheit unserer ehrenamtlichen Einsatzkräfte nicht gewährleisten können“, erklärte Apotheker ohne Grenzen am heutigen Montag gegenüber der DAZ. Man beobachte dennoch weiterhin die Lage, ob man in der Region helfen könne – seit diesem Jahr unterstützte man etwa ein Krankenhaus im Libanon.

Auch action medeor ist derzeit weder in Gaza noch in Israel aktiv, steht jedoch in regem Austausch mit seinen Partnerorganisationen und koordiniert sich als Bündnismitglied der Aktion Deutschland Hilft mit den anderen Hilfsorganisationen, die derzeit alle vor der Herausforderung eines eingeschränkten Zugangs stehen“, erklärte die Hilfsorganisation am vergangenen Freitag gegenüber der DAZ. Internationale Hilfsgüter stünden schon an der ägyptischen Grenze zu Gaza bereit, hieß es.