Ceramide – die Lipidphase der Basistherapeutika

Die S2k-Leitlinie zum „Gebrauch von Präparationen zur lokalen Anwendung auf der Haut“ (Stand 2017 und seit Oktober 2022 in Überarbeitung) empfiehlt, dass in Basistherapeutika neben Harnstoff und Glycerin als wasserbindende Stoffe auf der einen Seite, in der Lipidphase auf der anderen Seite Ceramide oder Phospholipide (Lecithine) aus Pflanzenölen zum Einsatz kommen, wie Sojaöl oder „Shea Butter“ [1,2,3].