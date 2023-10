Glycerin – Wissenswertes zum Inhaltsstoff vieler Basistherapeutika

„Der Feuchtigkeitsschutz der Haut wird insbesondere durch den Einsatz von Glycerin in Fettsalben und Fettcremes erreicht“, heißt es etwa im Buch „Pharmazeutische Hilfsstoffe“ [7]. Bei der individuellen Empfehlung in der Apotheke entscheidet letztlich der momentane Hautzustand. Denn neben einem Feuchthaltemittel wie Glycerin ist zur Basistherapie einer gestörten Hautbarrierefunktion auch immer der Lipidanteil von großer Bedeutung: Beispielsweise sollten im Sommer hydrophilere Cremes und im Winter Topika mit höherem Fettgehalt angewendet werden. Die Zusammensetzung sollte aber auch daran angepasst werden, in welchem Körperareal die Zubereitung zum Einsatz kommt: Im Gesicht sollten keine allzu fettenden Cremes verwendet werden und für intertriginöse Bereiche bieten sich Pasten an. Von reinen Ölprodukten wie Kokosnuss- oder Olivenöl wird in der Basistherapie der Neurodermitis ausdrücklich abgeraten [8].