Weitere Beispiele für Augenlidcremes

Bei zu Allergien neigender Haut bietet die Marke Medi­pharma Cosmetics innerhalb der Produktlinie Dermastabil eine Augenlidcreme an. Auch hier ist beispielsweise Glycerin und Sheabutter enthalten. Außerdem wird die Creme mit dem Inhaltsstoff Ectoin beworben, der auch in Augentropfen zum Einsatz kommt [14]. Laut ABDA-Datenbank ist Ectoin ein „natürliches, zellschützendes Molekül mit entzündungslindernden und membranstabilisierenden Eigenschaften“ [15].

Zudem gibt es von der Marke Benevi eine Augenlidcreme, die als vorbeugende Lidpflege gegen Hautreizungen und Lidekzem deklariert wird. Die Marke Ceramol bietet sowohl eine Augenlidcreme für gereizte Augenlider an als auch eine speziell für die Pflege atopischer und allergischer Haut. In allen drei zuletzt genannten Präparaten findet man unter anderem wieder Glycerin und Sheabutter auf der Inhaltsstoffliste [16, 17, 18]. Auf andere Inhaltsstoffe scheint die Firma Leti Pharma mit ihrem AT4 Augenlid Gel zu setzen. Es wird etwa mit den Wirkstoffen Lilien-Extrakt, Algen-Extrakt und Leindottersamenöl beworben [19]. Die Atoderm Intensive Eye-Creme von Bioderma enthält zwar auch unter anderem Glycerin und pflanzliche Öle, wird aber nicht nur als Pflege bei atopischer Haut, sondern auch zum Abschminken empfohlen. Eine Kombination aus drei Ölen soll helfen Make-up zu entfernen [20]. Von der Marke A-Derma wird der Exomega Allergo sterile Kosmetik Rückfettender Balsam auch für die Anwendung auf den Augenlidern bei atopischer Haut empfohlen. Er lässt sich entsprechend der Neuro­dermitis-Leitlinie den Emollienzien plus zuordnen, weil er Junghafer-Extrakt enthält [5, 21].

Die Kosmetika sind damit in der Überzahl. Doch neben Allergika bietet auch die Marke Ducray ein Medizinprodukt „zur Behandlung von atopischen Ekzemen oder Kontakt­ekzemen auf den Augenlidern“ an. Bei der Augencreme Pure der Marke Siriderma handelt es sich zwar wieder um Kosmetik, sie wird jedoch wie das Produkt von Allergika damit beworben, neben Neurodermitis und bei zu Allergien neigender Haut auch bei Rosazea und Psoriasis geeignet zu sein. Auch in der Dexyane Med Augenlidcreme von Ducray sowie in der Augencreme von Siriderma ist beispielsweise Glycerin und Sheabutter enthalten [22, 23].