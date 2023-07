In der Kategorie der Emollienzien plus werden Produkte mit Zusätzen von proteinfreiem Junghaferextrakt (enthält als Aktivsubstanzen Saponine, Flavonoide und Riboflavine) und Produkte mit Zusätzen von bakteriellen Lysaten – aus Aquaphilus dolomiae oder Vitreoscilla filiformi – positiv hervorgehoben [3]. Mit Junghaferextrakt wird beispielsweise „A-Derma Exomega Control“ Creme beworben. Aquaphilus dolomiae ist zum Beispiel in „XeraCalm A.D Rückfettender Balsam“ von Avène enthalten. La Roche-Posay wirbt mit dem Bakterium Vitreoscilla Filiformis (VF) und dem daraus hergestellten Inhaltsstoff Aqua Posae Filiformis (APF): In der Inhaltsstoffliste von „Lipikar Syndet AP+ Reinigungs-Cremegel“ beispielsweise findet man Vitreoscilla Ferment.