Arnold: „Gesundheitspolitik nach Kassenlage wird versagen“

Der Vorsitzende des Landesapothekerverbandes Sachsen-Anhalt, Mathias Arnold, holte am Freitag vergangener Woche in seiner Eröffnungsrede bei den Wirtschaftstagen zum Rundumschlag aus: Von politischen Entwicklungen auf globaler Ebene über die gegenwärtige wirtschaftliche Lage in Deutschland ging es um die Krise in der Gesundheitsversorgung und den Überlebenskampf der Apotheken. Die Politik habe keine Lösungen – im Gegenteil: Die Pläne aus dem Bundesgesundheitsministerium würden ein „Race to the Bottom“ in Gang setzen.