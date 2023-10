Landtagswahlen Hessen: Wie stehen die Parteien zu den Apotheken?

Auch die Grünen erwähnen Apotheken in ihrem Wahlprogramm nicht. Auf Nachfrage wiederholen sie, dass sie in der Gesundheitspolitik „das geplante Vorgehen der Bundesregierung“ unterstützen und es „im Rahmen des landespolitischen Handlungsspielraums hessenspezifisch ausgestalten“ wollen. Verwiesen wird in diesem Zusammenhang darauf, dass „die Arzneimittelversorgung durch Apotheken an integrierten Notfallzentren in unterversorgten Gebieten durch flexiblere Vorgaben in der Apothekenbetriebsordnung“ verbessert werden sollen. Das ist ein Zitat aus dem Koalitionsvertrag der Berliner Ampel-Regierung, dessen Aussagen zu Apotheken von der Handschrift der Grünen geprägt sind. Und dazu passt wohl auch die vor kurzem vorgestellte Idee des Bundesgesundheitsministeriums bezüglich der „Apotheken light“ an. Erwähnt wird auch der Plan eines „Sicherstellungsfonds“ aus dem Koalitionsvertrag. „Als Teil der Strategie sehen wir ebenfalls die Novellierung des ‚Gesetz zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheken‘, um pharmazeutische Dienstleistungen besser zu honorieren und Effizienzgewinne innerhalb des Finanzierungssystems zu nutzen.“ Auch das könnte sich teilweise auf die Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) beziehen und damit am 13. Oktober Thema bei seinen Gesprächen mit der ABDA sein.

Die Grünen sehen Apotheken aber auch als Faktor bei der Kooperation medizinischer Einrichtungen, wie etwa in regionalen Gesundheitszentren, geht aus ihrer Antwort an die DAZ hervor. In diesen sollen verschiedene Praxen und auch Apotheken „unter einem Dach zusammenkommen“, dies könne „sinnvolle Synergien schaffen und Hürden abbauen“.