Um 12 Uhr beginnt das Programm auf der Bühne – auf der finden sich, ganz anders als auf dem Protestplatz, nur Männer als Redner ein. Dennoch: Berend Groeneveld, Vorstandsvorsitzender des LAV Niedersachsen bringt auf den Punkt, was alle Anwesenden bewegt und heizt ordentlich ein. Als erstes erweitert er das beim Deutschen Apothekertag etablierte Motto „Apotheken stärken. Jetzt!“ in „Alle Apotheken stärken. Jetzt!“ – ein eindringlicher Ruf, der immer wieder durch die Menge geht. Groeneveld geht zunächst von 2000, später von 3000 Protestierenden aus. Er schwört sie alle ein: Es geht jetzt darum, das Apothekensystem zu erhalten. Die Apotheken übernähmen eine hoheitliche Aufgabe – und das machten sie auch gern. Nur: Wenn der Staat sie schon mit einer solchen Aufgabe belege, müsse er auch für eine angemessene Bezahlung sorgen. „Nimm uns wahr und nimm uns ernst“, appelliert der Verbandschef an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).

Wie lässt sich auf Kurs bleiben?

Als Ostfriese schildert Groeneveld die Apotheke als Schiff in Seenot. Es sei auf Grund gelaufen, weil der Kurs nicht stimme: Der Leuchtturm, das BMG, sende nämlich falsche Signale – wie soll es da möglich sein, auf Kurs zu bleiben? Groeneveld verdeutlicht, dass Lauterbachs jüngste Reformvorschläge für Light-Filialen ohne Notdienst, Rezeptur und Approbierte, keinesfalls zu Einsparungen führen würden – und schon gar nicht zu einer besseren Versorgung. Eine klare Absage gibt er gegenüber Erwartungen, es könne künftig mehr Filialen geben, wenn die Anforderungen heruntergeschraubt werden: „Wo eine Apotheke schließt, entsteht auch keine Apotheken light.“

Vielmehr müssten jetzt wichtige Forderungen der Apothekerschaft erfüllt werden: Ein Fixum von 12 Euro samt Dynamisierung und weniger Bürokratie. Während den Apotheken in Zeiten der Corona-Pandemie tatsächlich viel Freiraum eingeräumt wurde, um Patienten umgehend zu versorgen, komme das Engpassgesetz ALBVVG und nun auch die jüngst beschlossene Austauschregelung für Kinderarzneimittel wieder mit mehr Aufwand daher. „So kann es nicht weitergehen!“ Wenn Lauterbach davon rede, es könne für Apotheken nur mehr Geld für mehr Leistung geben, so kann der LAV-Chef dem nur entgegnen: „Wir sind an der Grenze unserer Leistungsfähigkeit – wie bitte sollen wir noch mehr Leistung erbringen?“

Auch an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wendet sich Groeneveld – schließlich ist er (noch) derjenige, der offiziell für Änderungen der Arzneimittelpreisverordnung zuständig ist. Zudem pflegt der schleswig-holsteinische Kammerpräsident Kai Christiansen seine Beziehungen zu Habeck – der Minister hatte daher den Apotheken auch seine Unterstützung zugesichert. „Halten Sie Ihr Wort und überzeugen Sie Ihre Koalitionspartner!“, appelliert nun Groeneveld.

Landespolitiker an der Seite der Apotheken

In Niedersachsen selbst ist das Verhältnis zur Politik gut – sowohl zur rot-grünen Regierung als auch zur CDU als Opposition. Dass man im Land hinter den Apotheken steht, zeige nicht nur der jüngste Beschluss der Regierungschefinnen und -chefs zur Arzneimittelversorgung. Der niedersächsische Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) kommt ebenso für eine Rede auf den Bahnhofvorplatz in Hannover wie der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag, Volker Meyer. Beide sparen nicht mit wertschätzenden Worten für alle, die in einer Apotheke arbeiten, und schließen sich den Forderungen der Apothekerschaft nach auskömmlicher Honorierung und weniger Bürokratie an.

„Von reiner Wertschätzung können wir nicht leben“

Ebenfalls als Redner auf der Bühne erscheint Christian Burgdorf aus Peine, Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes der Apotheker in Niedersachsen. Er betont, dass Apotheken nicht nur die Versorgung sichern, sondern auch Arbeitsplätze. Für die Apothekenmitarbeiter:innen seien die Belastungen in den vergangenen Jahren ständig gestiegen – das verdiene höchste Anerkennung und daher sei es unabdingbar, die Vergütung anzupassen. „Von reiner Wertschätzung können wir nicht leben“, so Burgdorf. Er verweist darauf, dass trotz Personalnöten einige Apotheken weiteres Personal abbauen müssten – aus wirtschaftlichen Gründen. Einige könnten deshalb auch nicht zum heutigen Protest.

Groeneveld ist zum Abschluss der Veranstaltung, kurz vor 14 Uhr, sichtlich zufrieden. Dass Apothekenteams selbst von den Inseln der Republik kamen und die Landespolitik auf Augenhöhe mit den Apotheken spricht, tut gut. Den Respekt, den er auf Landesebene kennt, wünscht er sich auch von Berliner Politiker:innen.