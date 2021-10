Apothekerverband Sachsen-Anhalt gibt grünes Licht für GEDISA

Der Apothekerverband Sachsen-Anhalt will sich als Gesellschafter an der neuen Digitalgesellschaft GEDISA beteiligen. Dafür stimmte die Mitgliederversammlung am vergangenen Samstag in Dessau. Verbandschef Mathias Arnold erläuterte, welche Aufgaben die GEDISA übernehmen soll – und erhöhte den Druck auf den AVWL, der noch immer zögert, ob er sich beteiligen wird oder nicht.