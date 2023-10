Die Apotheke kinderfreundlich gestalten

Grenzen der Selbstmedikation

Fieber tritt bei Kindern häufig auf, aber ab wann sollte es auch therapiert werden und wann ist eine Vorstellung beim Kinderarzt notwendig? Diese Frage richten Eltern kleinerer Kinder gerne an Apotheker. Wichtig ist es, dabei immer auch den Zustand des Kindes zu berücksichtigen und nicht allein die gemessene Körpertemperatur als Entscheidungskriterium zu nehmen. Bei bestimmten Vor­erkrankungen wie beispielsweise Herzfehlern, Epilepsie oder Dia­betes ist sicherlich früher eine antipyretische Therapie und ärzt­liche Überwachung notwendig als bei Kindern ohne Vorbelastung. Grundsätzlich gilt, dass ein Arzt umso eher aufgesucht werden sollte, je jünger der kleine Patient ist, denn gerade bei Säuglingen oder Kleinkindern können sich zunächst harmlose Symptome schnell verschlimmern.

Auf Jugendliche zugehen

Die Infektanfälligkeit nimmt im Jugendalter zwar ab, der zunehmende Leistungsdruck in der Schule und in unserer Gesellschaft kann jedoch dazu führen, dass Symptome heruntergespielt und nicht richtig behandelt werden. Manchmal kommen bei Teenagern noch andauernder Schlafmangel oder übermäßiger Genuss von Kaffee oder Alkohol dazu, was in dieser ohnehin nicht einfachen Phase mit hormonellen Veränderungen nicht selten zu Erschöpfungszuständen und Stimmungsschwankungen führt. Häufig möchten Jugendliche nicht mehr zum Kinderarzt gehen, weswegen Apotheken als Anlaufstelle für diverse Beschwerden, wie beispielsweise Kopfschmerzen oder Hautprobleme, genutzt werden. Hier einen guten Draht zu Jugendlichen aufzubauen, kann helfen, diese längerfristig als treue Kunden zu gewinnen.

Zum Glück sind Krankheiten im jugendlichen Alter noch selten, trotzdem gibt es auch hier bereits chronische Erkrankungen wie Diabetes oder Asthma. Jugendliche können die meisten Arzneiformen in der gleichen Dosierung wie Erwachsene anwenden, dennoch ist eine persönliche Beratung in der Apotheke wichtig, da für viele die korrekte und regelmäßige Einnahme von Medikamenten nicht selbstverständlich ist. Teenager nehmen es oft dankbar an, wenn man einfühlsam auf sie zugeht und ihnen beispielsweise zusätz­liche Tipps für eine gesunde und ausgewogene Ernährung, die Stärkung des Immunsystems oder Möglichkeiten zur Stress­prophylaxe gibt.

Jugendliche sind in der Regel durch das Internet recht gut informiert und lassen sich in der Apotheke gezielt zur optimierten Ernährung beraten. So möchten immer mehr junge Männer durch Sport und eine eiweißreiche Ernährung, die durch entsprechende Produkte ergänzt wird, ihren Muskelaufbau fördern. Leider treten auch Essstörungen bei Teenagern in den letzten Jahren vermehrt auf und es besteht immer noch ein massiver Aufklärungsbedarf in Sachen Ernährung bei adipösen Kindern und Jugendlichen aus bildungsfernen Familien. Die Apotheke kann als Ansprechpartner in Ernährungsfragen eine wichtige Rolle spielen und sollte die Chance zur gezielten Beratung nutzen. Eine zukünftige Honorierung dieser Zusatzaufgabe – beispielsweise als pharmazeutische Dienstleistung – wäre wünschenswert und eine sinnvolle und effektive Präventionsmaßnahme für viele mögliche Folgeerkrankungen.