Um Hilfsstoffe auf die kindgerechte Eignung zu prüfen, kann die STEP-(Safety and Toxicity of Excipients for Pediatrics)-Datenbank herangezogen werden. Es handelt sich dabei um eine systematische Sammlung von Studien durch die „European Pediatric Formulation Initiative“ (EuPFI). Aber auch ein Blick in die ABDA-Datenbank kann hinsichtlich der Hilfsstoffe viel individuelle Recherchearbeit sparen. Zwar werden die Anwendungshinweise in den Fachinformationen vom Wirkstoff dominiert, dennoch können sie Orientierung bieten. Wer es genauer wissen will, wirft zudem einen Blick in die „Besonderheitenliste“ des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Darüber wird nämlich geregelt, welche Hilfsstoff-Hinweise in die Produktinformationen aufgenommen werden müssen.