Mit Datenbanken und Qualitätszirkeln zu mehr Arzneimittelsicherheit für Kindern

Was die Arzneimitteltherapiesicherheit angeht, haben Kinder das Nachsehen. Nach wie vor werden sie zu selten in klinischen Arzneimittelstudien berücksichtigt, sodass oft genug kein zugelassenes Arzneimittel für ihre Behandlung zur Verfügung steht. In der Konsequenz ist der Off-Label-Use bei Kindern häufig – etwa die Hälfte der ambulant betreuten Kinder erhält solche Präparate. Die dünne Datenlage trägt auch zu unerwünschten Arzneimittelereignissen (UAE) bei. Circa 3 bis 5 Prozent aller Krankenhausaufnahmen von Kindern, sind auf solche Ereignisse zurückzuführen. Bei schätzungsweise einem Fünftel davon handelt es sich um Medikationsfehler, also vermeidbare Ereignisse.