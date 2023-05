Wie Shop Apotheke Europe, das nach einer Namensänderung künftig Redcare Pharmacy N.V. heißen wird, und die Schweizer Galenica AG gemeinsam mitteilen, haben sie die Freigaben der zuständigen Kartellbehörden für die Gründung ihres Joint Ventures im Schweizer Markt erhalten. Dabei sollen die Geschäftstätigkeiten von Shop Apotheke in der Schweiz und der Spezialapotheke Mediservice AG in einer gemeinsamen Gesellschaft zusammengelegt werden, an der Shop Apotheke letztlich eine Mehrheit von 51 Prozent halten wird.