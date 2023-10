Redcare Pharmacy verringert den Verlust

Das Bruttoergebnis hat sich nach Angaben des Unternehmens im bisherigen Jahresverlauf von 240 auf 319 Millionen Euro verbessert, wobei die Bruttomarge mit 25,2 Prozent unter dem Vorjahreswert von 27,4 Prozent gelegen habe. Dies resultiere aus der Einbeziehung der Mediservice-Umsätze mit rezeptpflichtigen Medikamenten, die im Vergleich zu anderen Produkten in der Regel geringere prozentuale Bruttomargen aufwiesen.

Hohe Abschreibungen

Den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) für die ersten neun Monate gibt das Unternehmen mit 26,9 Millionen Euro an gegenüber -29 Millionen Euro in der Vorjahreszeit. Die bereinigte Ebitda-Marge habe bei 2,9 Prozent gelegen, im dritten Quartal bei 3,2 Prozent.

Redcare berichtet, dass die Abschreibungen in den ersten neun Monaten 2023 um 10 Millionen Euro auf 38,7 Millionen Euro gestiegen sind. Diese Entwicklung resultiere aus den hohen Investitionen der vorangegangenen Geschäftsjahre. Zum Ende des Berichtszeitraums habe das Unternehmen über Finanzmittel in Höhe von 226 Millionen Euro gegenüber 180 Millionen Euro am 31. Dezember 2022 verfügt.

Umsatz von 1,8 Milliarden Euro erwartet

Der Onlineversender bestätigt die am 1. August angehobene Prognose für das Gesamtjahr. Demnach sollen der Gesamtumsatz bei 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro und das Non-Rx-Wachstum bei 20 bis 30 Prozent liegen. Die bereinigte Ebitda-Marge dürfte bei 1,5 bis 3 Prozent herauskommen. Die mittel- bis langfristige Zielsetzung einer bereinigten Ebitda-Marge von mindestens 8 Prozent bleibe unverändert.