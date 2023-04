Shop Apotheke wächst wieder schneller

Neben den steigenden Umsätzen freut sich der Versender auch über wachsende Kundenzahlen: So hätten sich im Berichtszeitraum 400.000 Personen mehr ihre Arzneimittel über Shop Apotheke aus Niederlanden schicken lassen. Im Vergleich zum Vorjahresstichtag liege das Plus bei 1,4 Millionen, womit man nunmehr 9,7 Millionen aktive Kunden habe.

Ob die Gewinnschwelle endlich in Sicht ist, wird in der Mitteilung nicht thematisiert. In den vergangenen Jahren waren die Zahlen tiefrot. 2022 hatte der Versender dank guter Geschäfte mit OTC-Produkten einen Rekordumsatz von 1,2 Milliarden Euro erwirtschaftet und weitere Kunden gewonnen. Allerdings wurden auch die seit Jahren anhaltenden Verluste nochmals ausgeweitet und man hatte weitere Rückgänge beim Verkauf von Rx-Arzneimitteln hinnehmen müssen.

Neuer Name und neuer Chef

Am 26. April steht nun die Hauptversammlung des niederländischen Konzerns an. Dort soll nicht nur die Nachfolge von CEO Stefan Feltens beschlossen werden – ihm soll im August der frühere DocMorris-Chef Olaf Heinrich folgen. Die Aktionäre sollen auch grünes Licht für die Umfirmierung der Shop Apotheke geben. Das Unternehmen soll künftig Redcare Pharmacy heißen – in Anlehnung an die Eigenmarke Redcare. Gegenüber ihren Kunden will das Unternehmen jedoch weiterhin unter dem bekannten Namen auftreten.