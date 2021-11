Ist das die Blaupause für die Apothekenreform?

In jedem dieser drei Sätze stecken Hinweise auf weitreichende Umwälzungen im Apothekensektor. Die doch recht konkreten Formulierungen lassen vermuten, dass die Unterhändler der Parteien zum Thema Gesundheit eine klare Vorstellung haben, wo die Reise hingehen soll – für Außenstehende sind sie jedoch erklärungsbedürftig.

Möglicherweise liegt der Schlüssel in einem Antrag, den die Grünen bereits im Jahr 2019 in den Deutschen Bundestag eingebracht haben. Auch wenn das Bundesgesundheitsministerium an die SPD geht, ist in diesem Teil des Koalitionsvertrags doch eine klare Handschrift erkennbar: Fast alle Elemente, die sich darin zu den Apotheken finden, tauchen bereits im Grünen-Antrag auf, inklusive ausführlicher Erläuterungen.