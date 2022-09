Die Länder haben ein massives Problem mit dem von der Bundesregierung vorgelegten GKV-Finanzstabilisierungsgesetz. Das wurde bei der heutigen Bundesratssitzung deutlich. Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) erklärte, das geplante Gesetz werde in sämtlichen Bereichen des Gesundheitswesens zu erheblichen Instabilitäten führen. Es belaste gerade jene über die Schmerzgrenze hinaus, die während der Pandemie Großes geleistet und sich als unverzichtbar erwiesen hätten. Der Ministerpräsident kritisierte die vorgesehenen Einschnitte für Kliniken, (Zahn-)Ärzte, Apotheken und Pharmaindustrie. So sähen Apotheken „harten Zeiten entgegen“, würde der höhere Abschlag für sie Realität. Er bringe sie vor allem in ländlichen Bereichen in ernsthafte Schwierigkeiten und könnte im schlimmsten Fall zu Versorgungslücken führen.

Dass Handlungsbedarf besteht, streitet Rhein nicht ab – doch die Lösung sieht er nicht in kurzfristigen Einschnitten, sondern in einer handfesten, strukturellen und nachhaltigen Reform. Zwar müsse beispielsweise auch die Pharmaindustrie ihren Beitrag zur Stabilisierung der Finanzen leisten – aber die Bundesregierung schieße mit ihren Plänen weit über das Ziel hinaus. Mit ihren Maßnahmen, die sich vermutlich auf eine Belastung von 4 Milliarden Euro pro Jahr beliefen, gefährde sie den Standort Deutschland. Dies sei umso kritischer, da man gerade in der Pandemie die Verlagerung der Produktion bereut hätte. Wolle man wirklich resilient werden und die Produktion in Deutschland halten, müsse man den Standort attraktiv halten. Für Hessen ist die Pharmaindustrie ein besonders wichtiger Industriezweig, der Einsatz des Landes für seine Firmen ist daher nachvollziehbar.