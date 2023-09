Lernen von ARMIN – Nutzen von pDL erkennbar machen

Patient:innen, die an dem Modellprojekt ARMIN teilgenommen haben, hatten gegenüber der Kontrollgruppe ein um 16% reduziertes relatives Mortalitätsrisiko – und obendrein eine gesteigerte Adhärenz, was ihre Medikation betrifft. Die Ergebnisse von ARMIN seien nicht weniger als „spektakulär“. So begann Christiane Eickhoff (ABDA) ihren Impulsvortrag beim Themenforum „Lehren aus ARMIN“, der am Donnerstagnachmittag Platz auf der Agenda des Deutschen Apothekertags gefunden hatte. Dennoch hätten am Projektende etwa die Hälfte der Teilnehmenden spontan keinen konkreten Nutzen der Intervention benennen können. Um zu evaluieren, wie es dazu gekommen ist, führte Eickhoff den Delegierten vor Augen, dass die Beweggründe für die Teilnahme an dem Projekt für Heilberufler:innen und Patient:innen völlig verschieden gewesen sind.