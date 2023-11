Projekt für PhiP: Blutdruckmessen in der Apotheke

Als Gründe für die Nicht-Teilnahme am Projekt wurde am häufigsten genannt, keine Zeit im Aktionszeitraum gehabt zu haben (32 % der Nichtteilnehmer, die an einer online-Befragung teilnahmen). 14 % gaben an, die Inhaberin oder den Inhaber nicht über die Aktion informiert zu haben, 12 % erfuhren keine Unterstützung im Team oder durch den Chef oder die Chefin. Ungefähr 14 % hätten sich eine Aktion zu einer anderen pharmazeutischen Dienstleistung gewünscht.